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Опубликовано 20 января 2025, 09:14
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«Скоро будет заключение»: что показала латвийская экспертиза по делу о смерти Тиммы

Друг Яниса Тиммы рассказал о «несостыковках» в результатах московской экспертизы.
«Скоро будет заключение»: что показала латвийская экспертиза по делу о смерти Тиммы

© Starface.ru

Друг Яниса Тиммы рассказал о «несостыковках» в результатах московской экспертизы. Марк Пугачев поделился подробностями расследования в соцсети.

По словам Марка, совсем скоро будут готовы результаты латвийской экспертизы по делу о смерти Яниса. Пугачеву известно, что уже на данном этапе выявлены «несостыковки» с результатами московского заключения.

«Латвийская экспертиза дала некие объявления, что уже есть несостыковка с экспертизой, что сделала Москва. Они получились абсолютно разными. Это еще не финал, но скоро будет заключение», — высказался Марк.

Юрист Катя Гордон предположила, что в деле Тиммы может быть замешано новое лицо.

«Получается, может быть вообще третье лицо, которое поучаствовало в этой черной ситуации», — резюмировала юрист.

Ранее юрист Катя Гордон заявила, что Янис Тимма оказался «на дне жизни без копейки». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Янис Тимма накануне смерти мог быть замешан в договорных матчах.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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