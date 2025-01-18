Янис Тимма накануне смерти мог быть замешан в договорных матчах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Баскетболист Янис Тимма накануне свей смерти связался с некими людьми из Азербайджана. Как сообщает друг спортсмена Марк Пугачев, баскетболист согласился поучаствовать в странных схемах, связанных со ставками. До определенного момента все шло хорошо, но потом Тимма поругался с подельниками. Пугачев предполагает, что эти люди могут быть причастны к смерти спортсмена.

Журналисты отмечают, что Тимма, несмотря на снизившиеся заработки, старался жить в роскоши — он продолжал покупать дорогостоящие часы по 100 тысяч долларов и брал в аренду люксовые машины. При этом у баскетболиста оставались долги в банках.

Ранее мы писали о том, что криминалист Михаил Игнатов заявил, что Яниса Тимму не убивали.