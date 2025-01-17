Катя Гордон заметила новую странность в смерти Тиммы: что говорит юрист семьи

Юрист Катя Гордон заявила, что Янис Тимма оказался «на дне жизни без копейки». Юрист рассказала о работе с отцом спортсмена Telegram-каналу Звездач.

По словам Кати, семья Яниса хочет узнать, что происходило с ним в последние часы жизни. Для этого они будут добиваться технической и лингвистической экспертиз телефона. Также родственники баскетболиста удивлены, как он, будучи обеспеченным человеком, остался без денег перед смертью.

«Это право семьи — узнать, что же было, и как Янис, будучи очень обеспеченным и богатым человеком, оказался в конце на дне жизни без копейки», — высказалась Катя.

Кате предстоит разобраться, есть ли виновные в смерти Яниса. При этом она уточнила, что семья спортсмена никого не обвиняет, но имеет негативное отношение «к конкретным персонажам».

«Если Янис был уже к этому моменту больным человеком, который решил так свести счеты с жизнью, это одна история, а если был кто-то, кто его к этому подтолкнул, — это другая история. Семья Яниса никого конкретно не обвиняет, есть точки зрения морали и негативного отношения к конкретным персонажам, и есть уголовное право», — резюмировала юрист.

Ранее Катя Гордон допустила, что смерть Яниса Тиммы могла наступить из-за ворожбы. Подробности читайте в этой новости.