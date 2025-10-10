Скончавшегося шансонье Ефрема Амирамова похоронят в Израиле. Об этом сообщает aif.ru.

Представитель Ефрема Амирамова Виктория Воропай рассказала, что певца похоронят в Израиле. Церемония погребения состоится в понедельник, 13 октября.

Напомним, Ефрем Амирамов умер 9 октября в реанимации больницы — причиной смерти стал сепсис. Певцу было 69 лет.

Ефрем Амирамов родился 11 апреля 1956 года в Нальчике. По национальности певец горский еврей. Его мать происходила из семьи потомственных раввинов.

