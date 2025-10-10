Актриса Ванда Пердельвиц врезалась на велосипеде в машину и погибла в 41 год

В Германии трагически погибла актриса фильмов «Клео» и «Няня» Ванда Пердельвиц. Ей был 41 год.

28 сентября актриса попала в ДТП в Гамбурге. Ванда ехала на велосипеде и не заметила, что пассажир припаркованного автомобиля резко распахнул дверь. Актриса не успела затормозить и врезалась в машину. Ее экстренно госпитализировали с тяжелой травмой головы.

Врачи боролись за жизнь Ванды, но 9 октября ее сердце остановилось. У актрисы остался 6-летний сын, сообщает WDR.

Ванда Пердельвиц родилась в семье актрисы Хайдрун Пердельвиц и актера и режиссера Райнхарда Хелльмана. Окончила Берлинскую государственную балетную школу и Высшую школу музыки и театра в Ростоке.

Получив диплом, она поступила в труппу Театра Максима Горького в Берлине, где играла роли Кити в постановке «Анна Каренина» и леди Анны в шекспировском «Ричарде III».

Кроме того, Ванда снялась в 42 фильмах и сериалах, среди которых «Акулы пера», «Тихий как мышь», «Тату», «Район Большого города», «Криминальный кроссворд», «Клео».

Ранее на 72-м году жизни умер худрук Марийского театра драмы Василий Пектеев.