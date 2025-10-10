На 72-м году жизни умер худрук Марийского театра драмы Василий Пектеев. Об этом сообщает Mari Media.

Утром 10 октября в Йошкар-Оле скончался режиссер и худрук Марийского театра драмы им. М. Шкетана Василий Пектеев. Ему был 71 год. Причина смерти деятеля культуры не разглашается.

Прощание с Василием Пектеевым пройдет на сцене театра, худруком которого он был, 13 октября в 10:00.

Режиссер родился 23 января 1954 года в деревне Уилем в крестьянской семье. Свою карьеру он начинал с должности рабочего сцены, в 1975 году Пектеев поступил на режиссерский факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии.

