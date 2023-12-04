Скончался заслуженный артист России Вячеслав Лясецкий

В возрасте 84 лет ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Лясецкий. Информация об этом появилась на сайте Озерского Театра драмы и комедии «Наш дом».

Уточняется, что артист умер 3 декабря. Точная причина смерти Лясецкого не раскрывается.

Вячеслав Лясецкий родился 9 июля 1940 года. В 1967-м он завершил обучение в ГИТИСе имени Луначарского. До 1979 года актер являлся актером Республиканского русского драматического театра Орджоникидзе и различных ТЮЗов.

Всего за свою карьеру артист исполнил 126 ролей. Наиболее известными постановками с участием Лясецкого стали «Горе от ума», «На дне», «Чайка» и «Месье Амилькар».

Ранее стало известно, что на 53-м году жизни умер актер и певец Ярослав Микульский.

Также сообщалось о смерти актера из «Невского» Евгения Шепелевича.