На 53-м году жизни умер актер и певец Ярослав Микульский. Об этом сообщает портал «Российская газета» со ссылкой на зарубежное издание CoZa Tydzien.

Музыкант и звезда сериала «Бар VIP» умер в 52 года. Что стало причиной его смерти — не уточняется. Известно, что похороны артиста пройдут 1 декабря 2023 года в Кнурове.

Ярослав был вокалистом группы «Chłopcy z Placu Broni». Он присоединился к музыкальному коллективу, и после этого группа успешно выступила на фестивале в Сопоте. В 2000-м году коллектив перестал существовать.

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