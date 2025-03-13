Скончался актер из «Звездного пути» Боб Риверс

Ушел из жизни американский актер, комик, музыкант и продюсер Роберт «Боб» Риверс. О кончине артиста сообщает издание The Seattle Times.

Актер умер утром 11 марта на 69-м году жизни. Причиной смерти Риверса стал рак пищевода.

Роберт Риверс появился на свет в 1956 году в Коннектикуте в семье с восемью детьми. В 15 лет запустил в подвале родительного дома пиратскую радиостанцию, был диджеем на школьном радио. Он также был клавишником в группе Spike and the Impalers.

Риверс сыграл в паре эпизодов сериала «Звездный путь: Энтерпрайз» и прославился благодаря своим пародиям на рождественские песенки. Альбом артиста Twisted Christmas получил «золотой» статус от RIAA, Ассоциации звукозаписывающей индустрии США.

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