«Лучшая британская группа»: умер 60-летний вокалист Five Star Стедман Пирсон

Участник популярнейшей в 1980-х группы Five Star Стедман Пирсон ушел из жизни. Ему было 60 лет. Что стало причиной смерти британской звезды, не известно.

Информация о кончине музыканта появилась на зарубежных платформах, передает Российская газета. Пирсон умер 10 марта. Подробности его ухода из жизни не приводятся.

Стедман создал легендарный коллектив Five Star в 1983 году. Уже спустя два года группу ждал успех. Их синглы попадали в топ-10 страны. А в 1987 году артисты удостоились премии Brit Award в категории «Лучшая британская группа», обойдя Pet Shop Boys. Спустя 29 лет группа перестала выступать в оригинальном составе.

Ранее сообщалось о смерти ямайского певца Кэлвина Джорджа Смита. Он скончался в возрасте 65 лет из-за остановки сердца. С 2019 года он боролся с лимфомой.