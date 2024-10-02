В США в возрасте 84 лет умер актер Джон Эймос, сыгравший в «Крепком орешке-2»

В Лос-Анджелесе умер актер Джон Эймос, известный российским зрителям по фильмам «Крепкий орешек-2», «Поездка в Америку» и «Последний стрелок». Ему было 84 года.

Официальная причина смерти актера не раскрывается. Он ушел из жизни еще 21 августа от естественных причин, однако известно об этом стало только сейчас.

«С искренней печалью я разделяю с вами известие о том, что мой отец ушел в мир иной <...> Он прожил хорошую жизнь», — говорится в некрологе сына актера Кей Си Эймоса, опубликованном в The Hollywood Reporter.

Джон Аллен Эймос сыграл в 60 фильмах. Он дебютировал в картине Мелвина Ван Пиблза Blaxploitation в 1971 году, где он сыграл менеджера ресторана быстрого обслуживания.

Звездной ролью Эймоса стала Джеймс Эванс в телесериале CBS «Добрые времена». Телефильм показывали в эфире американского телеканала в период с 1971 по 1976 год.

В фильме «Крепкий орешек-2» актер исполнил роль майора Гранта. В «Последнем стрелке» ему досталась роль Линкольна Адамса, а в «Поездке в Америку» - Клео МакДауэлла.

Ранее умер в возрасте 86 лет продюсер «Звездных войн» и «Индианы Джонса» Роберт Уоттс.