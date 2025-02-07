Скончался тромбонист Питер Бассано, работавший с Pink Floyd и записавший с Beatles «Hey Jude»

Скончался британский тромбонист, дирижер и писатель Питер Бассано. Некролог появился на сайте 4BR.

Музыкант ушел из жизни в возрасте 79 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Питер Бассано появился на свет в 1945 году. В период с 1965 по 1968 год изучал вокал и игру на тромбоне в Королевском музыкальном колледже. Позднее выступал музыкальным руководителем Симфонического оркестра Оксфордского университета и работал в качестве приглашенного дирижера с рядом видных оркестров. Почти тридцать лет играл в Лондонском филармоническом оркестре, а также сотрудничал с русскими музыкантами.

Кроме того, Бассано работал в театре, в кино и на ТВ, гастролировал и участвовал в записи песен Bee Gees, Pink Floyd и The Beatles, в частности, его голос можно услышать в композиции «Hey Jude».

Ранее стало известно, что умер 85-летний актер из фильмов «Дюна» и «Карты, деньги, два ствола» Патрик Мориарти.

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