Скончался советский актер Сурен Бабаян

Советский и армянский актер, режиссер и сценарист Сурен Бабаян умер в возрасте 73 лет. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Союз кинематографистов Армении.

Артист скончался 4 декабря после продолжительной болезни.

Бабаян являлся учеником российского режиссера Никиты Михалкова. Известность артисту принесли роли в кинолентах «Мы еще встретимся» и «Сумасшедший ангел». Вдобавок в качестве режиссера поставил такие фильмы, как «Тринадцатый апостол», «Крик павлина», «Не смотри в зеркало» и прочие проекты.

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