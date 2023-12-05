Умер участник команды КВН «Русская дорога» Грант Манасян. Об этом сообщает издание The Voice.

Команда Высшей лиги КВН «Русская дорога» поделилась трагедией. Участники коллектива сообщили о смерти Гранта Манасяна. Юморист скончался 24 ноября 2023 года. Что стало причиной его смерти — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

Команда «Русская дорога» выразила соболезнование близким и родным комика. «В нашей команде произошло страшное — не стало нашего друга Гранта. Нет слов, которые могли бы выразить боль от этой утраты», — высказались участники коллектива.

Напомним, что Грант был основателем команды «Русская дорога». В 2020 году он ушел из коллектива перед началом сезона КВН.

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