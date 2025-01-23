Скончался режиссер и сценарист Барри Майкл Купер, оказавший влияние на хип-хоп

Ушел из жизни американский режиссер, продюсер, сценарист, монтажер и оператор Барри Майкл Купер. Об этом пишет BET со ссылкой на коллег усопшего.

66-летний постановщик скончался 22 января в Балтиморе. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Барри Майкл Купер появился на свет в Гарлеме, Нью-Йорк. Он работал музыкальным критиком в The Village Voice. Его режиссерский дебют состоялся в 1990-м — с музыкальных видео.

Барри Майкл Купер является создателем фильмов «Нью-Джек-Сити», «Шураг Хилл» и «Над кольцом». Творчество режиссера оказало заметное влияние на формирование хип-хоп-культуры. В его проектах снимались Уэсли Снайпс, Айс-Ти, Крис Рок, Марлон Уайнс, Тупак Шакур.

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