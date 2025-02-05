Скончался режиссер Брюс Сет Грин, снявший «Зачарованных» и «Зену-королеву воинов»

Скончался американский режиссер, сценарист и продюсер Брюс Сет Грин. Об этом сообщает IMDb.

Кинематографист умер в возрасте 83 лет в Калифорнии. В некрологе сказано, что режиссер мирно отошел у себя дома.

Брюс Сет Грин появился на свет в 1941 году. Его режиссерский дебют состоялся в 1969-м с вереницей короткометражек. На ТВ — с середины 1970-х, а первым серьезным проектом стал эпизод «Частного детектива Магнума».

Позднее постановщик снял такие проекты, как «Зачарованные», «Вавилон 5», «Удивительные странствия Геракла», «Зена — королева воинов», «Спасатели Малибу».

Ранее мы писали, что в возрасте 83 лет умер потерявший всю свою семью актер из «Золушки» Пол Плишка. Причина и обстоятельства смерти в настоящий момент неизвестны.

Также сообщалось, что в Москве после болезни умер 61-летний звездный стилист Паскаль Тессье.