Скончался потерявший всю свою семью актер из «Золушки» Пол Плишка

Ушел из жизни американский певец и актер Пол Плишка. Об этом сообщает OperaWire.

Артист скончался на 84-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Плишка родился в семье украинских иммигрантов в Пенсильвании. Его дебют на на сцене состоялся в 1961-м, в 1967 году впервые вышел на сцену в нью-йоркской «Метрополитен-опере», далее став одним из ее ведущих басов. Плишко выступал в «Метрополитен» на протяжении 45 лет.

В кино Плишка играет с 1980-х, его фильмография включает итальянскую «Золушку» 1981-го и «Бориса Годунова» Жулавского в 1989-м.

В 1984-м в Бронксе соверши суицид 33-летний младший брат музыканта, занимавшийся детской психиатрией. В 2009-м сын артиста Джеффри был обвинен в убийстве, но вскоре оправдан. Он умер спустя восемь лет. Перед этим скончалась мать Джеффри, жена Плишки. Другие дети артиста — Пол Плишка-младший и Николай Плишка также умерли, Николай — в 2021-м.

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