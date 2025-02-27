Умер в 97 лет основатель и первый директор института Европы РАН Виталий Журкин

Умер основатель и первый директор института Европы РАН Виталий Журкин. Ему было 97 лет.

Официальная причина смерти ученого не раскрывается. Церемония прощания состоится 3 марта в 11:00 в зале ЦКБ в Москве. Поминальная трапеза состоится в Институте Европы РАН в 15.00.

«26 февраля 2025 года на 98-м году жизни ушел из жизни Виталий Владимирович Журкин, академик РАН. Виталий Владимирович Журкин был авторитетным ученым с мировым именем, специалистом в области европейской и международной безопасности, российской внешней политики», — говорится в некрологе на сайте института.

После окончания МГИМО МИД СССР Журкин работал на Гостелерадио, в газете «Правда», заведующим корпунктом в Дели, советником посольства СССР в Индии

В 1968 году его пригласили в Институт США и Канады АН СССР. В 1987 году создавал с нуля Институт Европы, был его руководителем до 1999 года, затем почетным директором.

Академик Журкин был награжден орденами Знак Почета, Трудового Красного знамени и Дружбы народов, Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV ст. и Орденом Почета.

Ранее умер композитор и пианист Леонид Мацуев. Отцу народного артиста РФ Дениса Мацуева было 77 лет.