Скончался популярный польский рэпер, участник группы Sinners Шимон Купчик

Скончался известный в Польше рэпер, автор песен и участник трио Sinners Шимон Купчик. Никакие детали и причины смерти пока не приводятся.

О смерти коллеги сообщил в соцсети музыкант Ten Typ Mes, значительная величина национальной рэп-сцены. При этом, по словам исполнителя, группа Sinners была одной из его любимых.

«Мощные треки, мощный вокал, две девушки-МС и МС-парень… Шимон умер! Худшая новость дня», — поделился артист.

Кончина брутального рэп-исполнителя также подтверждена на аккаунте его основного проекта. Самые популярные хиты Sinners на родине певца — Brudne Życie и Nadzieja, miłość, reszt.

Ранее «Страсти» писали о том, что во время съемок своего очередного видеоклипа трагически погиб польский рэпер, выступавший под псевдонимом Wadazii. Исполнителю было 30 лет.

Также сообщалось о смерти польского диджея и музыканта Михала Ожеховски, известного как DJ Hazel. 44-летний артист был найден мертвым в машине на берегу озера недалеко от города Скемпе Липненского округа.