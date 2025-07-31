30-летний польский рэпер Wadazii трагически погиб во время съемок видеоклипа

Польский рэпер, выступавший под псевдонимом Wadazii, трагически погиб во время съемки видеоклипа. Ему было 30 лет. О его смерти пишет RMF 24.

Сообщается, что Wadazii, настоящее имя — Дамиан Завада, упал с большой высоты во время съемок своего нового музыкального клипа, которые проходили на заброшенном заводе в Тарнобжеге. Город расположен на юго-востоке Польши.

СМИ страны отмечают, что корпуса недействующего предприятия «годами привлекают фотографов, режиссеров и музыкантов своей удаленностью и уникальной атмосферой».

Информацию о гибели музыканта подтвердили в польской прокуратуре. По факту произошедшего начало расследование по статье «непредумышленное убийство». Тело исполнителя было отправлено в городской морг, где произвели вскрытие.

Ранее мы писали о том, что немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, двукратная олимпийская чемпионка, погибла в результате камнепада во время восхождения в горах Пакистана.