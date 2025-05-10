44-летний польский музыкант DJ Hazel найден мертвым в машине на берегу озера

В Польше при загадочных обстоятельствах скончался знаметный диджей и музыкант Михал Ожеховски, выступавший под псевдонимом DJ Hazel. Ему было 44 года.

7 мая случайные очевидцы обнаружили около озера недалеко от города Скемпе Липненского округа брошенный автомобиль, в котором находилось тело музыканта.

По данным портала Bydgoszcz.tvp, на место происшествия оперативно прибыли полиция, прокурор и медики. Специалисты провели необходимые проверки и пришли к выводу, что в смерти DJ Hazel нет криминального подтекста.

«После обнаружения тела мужчины было осмотрено место происшествия и допрошены свидетели. В связи с расследованием и характером дела, в настоящее время дополнительная информация не предоставляется», - приводит издание слова прокурора Аркадиуша Аркушевского.

DJ Hazel прославился в начале 2000-х годов. Он активно выступал в европейских клубах и завоевал титул Master DJ DMC, участвовал в Чемпионате Европы по диджеингу в Германии, где занял второе место.

Ранее в Германии обнаружили труп 43-летнего скандального рэп-исполнителя Дживара Хаджаби, известного под псевдонимом Xatar. Причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.