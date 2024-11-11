Скончался легенда Disney Джордж Уилкинс

Ушел из жизни легенда музыкального сегмента корпорации Disney Джордж Уилкинс. Об этом пишет Laughing Place.

Музыкант скончался на 91-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Джордж Уилкинс появился на свет в 1934 году в Мичигане и начинал карьеру в шоу-бизнесе в 1950-х как бэк-вокалист и аранжировщик, являлся продюсером, композитором и автором песен.

Продюсер создавал музыку для кино и телевидения - с 1960-х, присоединился к Disney в конце 1970-х. Там Уилкинс специализировался, в частности, на фоновой музыке и песнях для развлекательных парков корпорации по всему миру.

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