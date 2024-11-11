Ушла из жизни «королева детских песен» Элла Луиза Дженкинс

Ушла из жизни Элла Луиза Дженкинс, певица, инструменталистка и автор песен, одна из «королев» народной и детской музыки. Об этом пишет издание The New York Times.

100-летняя артистка скончалась в субботу, 9 ноября, в доме престарелых в Чикаго. Причины и подробности смерти в настоящий момент неизвестны.

Элла Луиза Дженкинс появилась на свет в 1924 году в Миссури. Она начала выступать в 1950-х годах. За свою/ карьеру она удостоилась множества премий и наград, в том числе и «Грэмми» в 2004 году. У артистки не было музыкального образования, но было чувство ритма. Она создавала песни для детей, активно гастролировала по всему миру и выступала с семинарами.

В некрологах Дженкинс названа «первой леди детской песни» и ее ведущей исполнительницей.

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