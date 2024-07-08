Скончался один из родоначальников европейского рэпа Пино Д'Анджо

Ушел из жизни популярный в 80-х итальянский певец Пино Д'Анджо. Об этом сообщает информагентство Ansa.

71-летний исполнитель скончался 6 июля. В последние годы музыкант болел раком, вследствие чего был вынужден перестать петь и работать на радио.

Пино Д'Анджо начал творческую деятельность в конце 1970-х и первый альбом выпустил в 1981-м. Певец оказался в волне артистов с общим названием «итальянцы», пользовавшихся в СССР 1980-х большой популярностью.

Музыкант является автором выпущенного в 1980 году суперхита Ma Quale Idea, ставшего одним из первых в Италии рэп-песен.

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