Правая рука Джеймса Кэмерона в «Титанике» и «Аватаре»: умер продюсер Джон Ландау

В США умер оскароносный продюсер Джон Ландау, работавший с режиссером Джеймсом Кэмероном над фильмами «Титаник» и «Аватар». Ему было 63 года.

Как рассказал The Hollywood Reporter сын продюсера Джейми Ландау, причиной смерти стал рак. Джон боролся с тяжелой болезнью на протяжении 16 месяцев.

Джон Ландау продюсировал такие фильмы, как «Дорогая, я уменьшил детей», «Дик Трейси», курировал производство фильмов «Крепкий орешек 2», «Последний из могикан», «Миссис Даутфайр» и «Правдивая ложь Кэмерона».

Сотрудничество с Джеймсом Кэмероном началось с фильма под кодовым названием «Планета льда». В итоге картина получила название «Титаник», премьера состоялась в 1997 году. За эту работу Ландау получил премию «Оскар».

Фильм стал первым, собравшим в мировом прокате более 1 миллиарда долларов. Впоследствии Ландау дважды побил этот рекорд фильмами «Аватар» в 2009 году и «Аватар: Путь воды» в 2022 году.

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