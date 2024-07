Скончался один из патриархов британского блюз-рока Джон Мейолл

Ушел из жизни известный британский музыкант Джон Мейолл. Об этом сообщается на его сайте.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем о том, что Джон Мейолл мирно скончался в своем доме в Калифорнии вчера, 22 июля 2024 года, в окружении любящей семьи», — сказано в некрологе.

Причиной смерти артиста стали те же проблемы со здоровьем, которые заставили его завершить гастрольную деятельность. Заболевание, от которого мог страдать 90-летний музыкант, не раскрывается.

У Мейолла осталось шестеро детей, семь внуков и четыре правнука.

Джон Мейолл появился на свет 29 ноября 1933 года, в 1963 году основал группу John Mayall & the Bluesbreakers, а через три года выпустил пластинку Blues Breakers with Eric Clapton. За все годы существования Bluesbreakers к команде присоединялись разные музыканты: Мик Тейлор, позднее некоторое время игравший в The Rolling Stones, Джек Брюс, будущий участник группы Cream, и другие.

Мейолл способствовал разработке британского варианта городского ритм-энд-блюза в чикагском стиле, который сыграл важную роль в возрождении блюза в конце 1960-х годов. Исполнитель продолжал выпускать альбомы и давать концерты вплоть до 2022-го.

