Ушла из жизни актриса из «Ангела в тюбетейке» Дана Алтайбаева

Ушла из жизни советская и казахская актриса и писательница Дана Алтайбаева. Соответствующая информация появилась на портале "Кино-театр.ру".

Причина и обстоятельства смерти 79-летней артистки неизвестны.

Дана Алтайбаева исполнила несколько ролей в художественных фильмах. Ее первой ролью стала героиня Галия в антологии из трех новелл «И в шутку, и всерьез…» 1963 года.

Вдобавок актриса исполнила роль Тану-апа в известной комедии «Казахфильм» «Ангел в тюбетейке», одном из самых известных фильмов студии. Эти киноленты шли в общесоюзном прокате.

Окончила Алма-Атинский институт иностранных языков. Была признанным в республике специалистом по французскому языку и культуре, переводчиком, кандидатом филологических наук, профессором кафедры мировых языков КазГЮУ и Университета «Астана». Она также является автором книги «Мир перевода».

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