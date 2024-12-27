Скончался один из лучших бомбардиров в истории Первой лиги Сергей Топоров

Ушел из жизни бывший футболист омского ФК «Иртыш» Сергей Топоров. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Спортсмен скончался накануне в возрасте 53 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Сергей Топоров большую часть своей карьеры провел в ленинск-кузнецкой «Заре». Также он выступал за омский «Иртыш», ижевский «Газовик-Газпром», прокопьевский «Шахтер» и курганский «Тобол».

Топоров считается одним из лучших бомбардиров Первой лиги. Ему удалось забить 100 голов – это шестой результат в истории чемпионата. В 2012-2017 годах он тренировал клуб из Междуреченска «Распадская».

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