Скончался британский актер Тимоти Уэст, сыгравший Сталина и Горбачева

Ушел из жизни британский актер Тимоти Уэст, исполнивший роли Иосифа Сталина и Михаила Горбачева. Об этом пишет издание The Guardian.

Артист скончался на 91-м году жизни.

«После долгой и необыкновенной жизни на сцене и вне ее наш дорогой отец Тимоти Уэст мирно скончался во сне вчера вечером», — поделились дети актера.

Уточняется, что последние дни жизни артист находился в больнице – он умер в окружении родных и близких. У Уэста остались супруга, с которой он прожил в браке 61 год, а также два сына, семь внуков и четверо правнуков.

Тимоти Уэст начал карьеру в кино в 1960-е годы — он сыграл во множестве экранизаций классических романов, в числе которых «Оливер Твист», «Холодный дом», активно выступал в театре по постановкам Уильяма Шекспира. Вдобавок актер снимался в сериалах. В частности, он исполнял роли Михаила Горбачева, Иосифа Сталина и Уинстона Черчилля.

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