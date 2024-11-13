Ушел из жизни последний первый секретарь комсомола Владимир Зюкин

Ушел из жизни последний первый секретарь ЦК Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ, или комсомол) Владимир Зюкин. Об этом пишет Kp.ru.

Мужчина скончался в возрасте 70 лет после продолжительной и тяжелой болезни. Информация о времени и месте прощания и похорон в настоящий момент отсутствует.

Владимир Зюкин появился на свет в мае 1954 года в селе Березники Пермской области. В 1976 году окончил Брянский институт транспортного машиностроения, получил специальность инженера-механика. Работал бригадиром механиков, начальником котельной Снежного леспромхоза объединения «Комсомольсклес» Хабаровского края. Начал свой путь в политике в конце 1970-х начиная с должности заведующего отделом комсомольских организаций.

В апреле 1990-го занял пост первого секретаря Центрального комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ). 28 сентября 1991 года он провел XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, на котором было принято решение о роспуске этой молодежной организации, а также Всесоюзной пионерской организации.

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