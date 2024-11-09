«Индустрия потеряла легенду»: умер актер из «Кэндимэна» и «Пункта назначения» Тони Тодд

Актер Тони Тодд умер в Лос-Анджелесе на 70-м году жизни. Он запомнился зрителям по ролям в фильмах «Кэндимэн» и «Пункт назначения».

Как пояснила The Hollywood Reporter жена Тодда Фатима, артист скончался после продолжительной болезни у себя дома.

«Индустрия потеряла легенду. Мы потеряли дорогого друга. Покойся с миром, Тони, твоя семья «Пункта назначения», — написала в соцсетях студия, выпустившая франшизу.

Тони Тодд родился 4 декабря 1954 года в Вашингтоне. Учился в Университете Коннектикута, а после — Национальном театральном институте имени Юджина О’Нила. Артист стал известен после съемок в фильме «Кэндимэн», в котором он сыграл главную роль. Вторая волна слова его настигла после роли загадочного патологоанатома Уильяма Бладворта во франшизе «Пункт назначения».

Также на его счету десятки второстепенных ролей в различных голливудских фильмах.

У актера остались жена и трое детей.

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