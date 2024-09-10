Ушла из жизни старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако

Ушла из жизни заслуженная артистка России, старейшая актриса московского Театра на Таганке Марина Полицеймако. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Ее запоминающиеся острохарактерные роли, интеллектуальный юмор, сценическое бесстрашие и точность сделали актрису незаменимой в труппе Театра на Таганке! Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Марины Полицеймако», — говорится в заявлении представителей театра.

Артистка скончалась на 87-м году жизни. Причина смерти Полицеймако не раскрывается. В ближайшее время будут названы дата и место прощания.

Марина Полицеймако появилась на свет 10 февраля 1938 года в семье актера Ленинградского Большого драматического театра им. Горького Виталия Полицеймако и актрисы Нового театра Евгении Михайловны Фиш. Окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина и в 1965 году пришла в труппу московского Театра драмы и комедии на Таганке.

Актриса играла в спектаклях «Три сестры», «Горе от ума — Горе уму — Горе ума», «Замок», «Калека с Инишмана» и многих других. Также она принимала участие в съемках фильмов «Табачный капитан», «Вам что, наша власть не нравится?!», «Клуб женщин», «Дом дураков».

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