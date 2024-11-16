Повторила судьбу брата: умерла старшая сестра исполнителя хита «Девочка моя синеглазая» Жени Белоусова

В Курске умерла Марина Белоусова - старшая сестра популярного в начале 90-х годов певца Жени Белоусова. Причиной смерти женщины стал инсульт.

Как пишет mk.ru, об уходе Белоусовой сообщила поэтесса Любовь Воропаева, которая близко дружила с семьей артиста.

Отмечается, что Жени Белоусова также есть брат-близнец Александр. Именно он займется организацией похорон сестры.

Напомним, Женя Белоусов прославился благодаря хиту «Девочка моя синеглазая». В марте 1997 года он попал в институт Склифосовского после геморрагического инсульта. В конце апреля ему удалили аневризму головного мозга. В ночь на 2 июня 1997 года музыкант умер в возрасте 32 лет.

Ранее умерла в возрасте 84 лет звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная. Причиной смерти стала сердечная недостаточность на фоне рака ротоглотки.