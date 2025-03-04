Скончался иеромонах, окормлявший бойцов СВО

Ушел из жизни насельник Введенского монастыря Оптина пустынь иеромонах Константин (Никитенко). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на наместника Оптиной пустыни епископа Иосифа (Королева).

Уточняется, что иеромонах, который последние два с половиной года занимался духовной и медицинской поддержкой бойцов СВО, умер в возрасте 41 года.

«Его скоропостижный уход случился вне территории военных действий, а будучи в отпуске. Господь дал мирную кончину», — рассказал епископ Иосиф.

Церемонии прощания и погребения пройдут 7 марта в Оптиной пустыне.

Епископ также поделился, что иеромонах Константин пришел в монастырь еще будучи молодым человеком, имея медицинское образование и музыкальные способности. Он также был главой хора в монастыре.

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