Скончался гитарист и вокалист Renaissance Джон Кэмп

Скончался бывший участник важной британской прог-рок-группы Renaissance Джон Кэмп. Об этом пишет портал Louder.

Музыкант ушел из жизни в возрасте 75 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Уточняется, что кончина Кэмпа - уже пятый уход в рядах музыкантов, связанных с коллективом.

Группа Renaissance была создана в 1969 году в Лондоне. В том же году музыканты выпустили одноименный дебютный альбом. Джон играл в коллективе с 1972 по 1985-й - как бас-гитарист и бэк-вокалист, а в отдельных случаях - как гитарист и лид-вокалист.

Ранее мы писали, что в возрасте 77 лет умер российский режиссер Виталий Тарасенко.

Также сообщалось, что в возрасте 72 лет скончался актер из сериалов «Доктор Хаус» и «Декстер» Уэймонд Ли.