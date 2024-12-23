В возрасте 77 лет умер российский режиссер Виталий Тарасенко

Скончался российский сценарист и режиссер Виталий Тарасенко. Ему было 77 лет.

О смерти сообщили в Союзе кинематографистов России, в котором состоял деятель искусств.

Тарасенко скончался 22 декабря. Причина смерти не уточняется.

Отпевание состоится в среду 25 декабря. Союз кинематографистов принес соболезнования родным умершего.

В некрологе отмечается, что Тарасенко окончил режиссерский факультет ВГИКа. Практику проходил у режиссера Андрея Тарковского.

Работал в объединении «Экран» Гостелерадио СССР, «Останкино», в телекомпании «Московия», снял 35 документальных фильмов. В 1992 году создал свою киностудию «Такна-фильм», снимал программу с актрисой Натальей Фатеевой.

23 декабря сообщалось о смерти лидера Российской партии пенсионеров Владимира Буракова. Ему было 70 лет.