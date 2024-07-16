Скончался чемпион СССР по футболу Михаил Вергеенко

Ушел из жизни бывший вратарь минского «Динамо» Михаил Вергеенко. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.

Уточняется, что спортсмен скончался 16 июля в возрасте 74 лет. Причины и обстоятельства смерти футболиста в настоящий момент неизвестны.

Михаил Вергеенко пополнил состав минского «Динамо» в 1968 году, после чего выступал за клуб на протяжении 13 сезонов. В 1982 году в ее составе вратарь стал чемпионом СССР по футболу.

После завершения профессиональной карьеры работал в «Динамо» помощником тренера Вениамина Арзамасцева, после чего занимал пост начальника команды, а с возвращением Эдуарда Малофеева снова вернулся на должность помощника. В период с 1997 по 1999 Вергеенко возглавлял национальную сборную Беларуси.

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