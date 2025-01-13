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Опубликовано 13 января 2025, 16:14
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Скончался бывший президент олимпийского комитета Польши Анджей Красницкий

В возрасте 75 лет умер экс-президент олимпийского комитета Польши Красницкий.
Скончался бывший президент олимпийского комитета Польши Анджей Красницкий

© Freepik

Ушел из жизни бывший президент Национального комитета Польши Анджей Красницкий. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

«С большой грустью EHF узнала о кончине Анджея Красницкого, многолетнего президента Польской федерации гандбола, Польского олимпийского комитета и почетного члена EHF», - говорится в сообщении.

Экс-глава НОК скончался в возрасте 75 лет. Причина и обстоятельства смерти в настоящий момент не раскрываются.

Анджей Красницкий возглавлял НОК Польши с 2010 по 2023 год.

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