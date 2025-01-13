Опубликовано 13 января 2025, 16:141 мин.
Скончался бывший президент олимпийского комитета Польши Анджей Красницкий
В возрасте 75 лет умер экс-президент олимпийского комитета Польши Красницкий.
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Ушел из жизни бывший президент Национального комитета Польши Анджей Красницкий. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).
«С большой грустью EHF узнала о кончине Анджея Красницкого, многолетнего президента Польской федерации гандбола, Польского олимпийского комитета и почетного члена EHF», - говорится в сообщении.
Экс-глава НОК скончался в возрасте 75 лет. Причина и обстоятельства смерти в настоящий момент не раскрываются.
Анджей Красницкий возглавлял НОК Польши с 2010 по 2023 год.
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