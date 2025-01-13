Скончался бывший президент олимпийского комитета Польши Анджей Красницкий

Ушел из жизни бывший президент Национального комитета Польши Анджей Красницкий. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

«С большой грустью EHF узнала о кончине Анджея Красницкого, многолетнего президента Польской федерации гандбола, Польского олимпийского комитета и почетного члена EHF», - говорится в сообщении.

Экс-глава НОК скончался в возрасте 75 лет. Причина и обстоятельства смерти в настоящий момент не раскрываются.

Анджей Красницкий возглавлял НОК Польши с 2010 по 2023 год.

Ранее мы писали, что в возрасте 101 года умерла актриса из «Острова сокровищ» Ким Ярошевская.

Также сообщалось, что в возрасте 85 лет умер изгнанный со своего острова отшельник Мауро Моранди.