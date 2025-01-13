В возрасте 85 лет умер изгнанный со своего острова отшельник Мауро Моранди

Умер отшельник Мауро Моранди, проживший более 30 лет на средиземноморском острове Буделли. Ему было 85 лет.

О его смерти сообщает The Guardian, не уточняя причины.

В 1989 году у Моранди сломался катамаран, и он наткнулся на Буделли. Местный смотритель острова ушел на пенсию, и Мауро решил занять его место. Мужчина продал лодку и поселился в хижине, которая была радиостанцией в годы Второй мировой войны. Моранди говорил, что решил стать отшельником, устав от политики Италии и культа потребления.

Мауро жил на острове более 30 лет, но в 2021 году местные власти обвинили его в незаконном заселении в историческую хижину. На ее месте решили организовать экологическую обсерваторию. В итоге Моранди переехал на соседний остров, где воссоединился с женщиной, которую любил в молодости.

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