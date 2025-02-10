Скончался автор романа «Даже девушки-ковбои иногда грустят» Том Роббинс

Ушел из жизни американский писатель Том Роббинс. Об этом сообщила его жена в соцсетях.

Литератор скончался на 93-м году жизни. По словам супруги писателя, он до последних дней сохранял бодрость духа. Перед уходом из жизни мужчина пожелал, чтобы люди чтили его память, читая его произведения.

Роббинс получил известность в среде американских хипстеров 1970-х годов. По его собственной характеристике, философией его книг являлась «серьезная игривость».

Писатель создал более 10 книг, среди которых сборник эссе, статей и рассказов, вышедший под названием «Дикие утки, летящие задом наперед», а также книга «Даже девушки-ковбои иногда грустят», которую экранизировал режиссер Гас Ван Сент.

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