Снимался в советских фильмах: узбекский актер театра и кино Хусан Мусабаев ушел из жизни

Советский и узбекский актер театра, кино и телевидения, режиссер, продюсер и театральный деятель Хусан Мусабаев ушел из жизни. Ему был 71 год. Что стало причиной смерти знаменитости, пока неизвестно.

О смерти узбекского актера сообщили в пресс-службе Творческого союза кинематографистов. Хусан родился 10 июня 1954 года в Ташкенте. После завершения учебы в школе он окончил Ташкентский институт театрально-художественного искусства.

Трудовую деятельность начал в 1971 году. Сначала Мусабаев был помощником режиссера, а затем стал актером. Он стал известен благодаря ролям в комедиях. Хусана можно увидеть в таких фильмах, как «Удивительный мечтатель», «Парень, не видевший базара», «Гранат» и других.

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