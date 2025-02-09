Умер аниматор легендарных мультфильмов Disney Джо Хейл

Художник-мультипликатор, создатель легендарных мультфильмов Disney Джо Хейл скончался на 100-м году жизни. О смерти номинанта премии «Оскар» сообщила его супруга Беверли.

Джо Хейл ушел из жизни 29 января «в силу естественных причин». Он скончался в своем доме в Атаскадеро в Калифорнии, рассказала The Hollywood Reporter его жена.

Мультипликатор родился 4 июня 1925 года в Ньюленд-Виллидж, штат Индиана. Будучи подростком, смотрел мультфильм «Бэмби» семь раз за три дня и тогда решил связать свою жизнь с анимацией. Хейл начал работать в Disney в 1951 году — сначала он трудился в транспортном отделе, забирая и развозя почту руководителям по всей студии.

Карьера Хейла началась с мультфильма «Алиса в стране чудес». После он стал ассистентом аниматора у Олли Джонстона и вместе с ним работал над фильмом «Питер Пэн». Далее выступал художником и аниматором легендарных мультфильмов Disney: Леди и Бродяга", «Спящая красавица», «Мэри Поппинс», «101 далматинец» и многих других. В 1997 году получил «Оскар» за картину «Черная дыра».

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