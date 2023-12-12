Скончался автор песни из «Друзей» и «Симпсонов» Ричард Керр

Умер британский певец, композитор и автор песен Ричард Керр. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на западные СМИ.

Музыкант скончался в возрасте 78 лет. Точная причина смерти артиста не уточняется.

Напомним, Ричард Керр прославился благодаря песне Mandy. Записанная в 1971 году композиция попала в британский топ-20 синглов, а в США оказалась в топ-100. Впоследствии работа прозвучала в десятках фильмов и сериалов, включая «Друзей», «Симпсонов», «Гриффинов» и «Все ненавидят Криса».

Помимо этого, песни Керра исполняли Барри Манилоу, Дайон Уорвик, Джин Коттон, Рой Орбисон и другие артисты.

Ранее сообщалось, что в возрасте 72 лет скончался советский и украинский режиссер, сценарист, продюсер игрового и документального кино Игорь Кобрин.

Также стало известно, что умер народный писатель Бурятии, автор романа «Инспектор золотой тайги» Владимир Митыпов. На момент смерти ему было 83 года.