Автор романа «Инспектор золотой тайги» Владимир Митыпов умер в 83 года

Умер народный писатель Бурятии, автор романа «Инспектор золотой тайги» Владимир Митыпов. Ему было 83 года.

Причина смерти не уточняется. Церемония прощания с народным писателем Бурятии состоится 14 декабря в Улан-Удэ.

Владимир Митыпов по образованию геолог, однако в 1960-х годах серьезно увлекся литературой и стал основоположником нового жанра фантастики в бурятской литературе.

В 1965 году вышла в свет его книга «Ступени совершенства». Далее последовали публикации произведений под названием «Зелёное безумие земли», «Приход больших обезьян», «Мамонтенок Фуф», «Долина бессмертников», «Инспектор золотой тайги», «Геологическая поэма» и многих других.

При этом популярность автору принесли рассказы «Цыганский компьютер», «В магазин завезли счастье» и «Инспектор золотой тайги». Кроме того, Митыпов занимался переводами с бурятского на русский язык. Также по его сценарию снят художественный фильм «Утро обреченного прииска».

Владимир Гомбожапович являлся лауреатом премии Союза писателей РСФСР, членом Союза писателей СССР, заслуженным работником культуры РСФСР и Бурятской АССР. В начале 2000-х он был советником первого президента Бурятии Леонида Потапова, сообщает mk.ru.

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