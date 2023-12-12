Режиссер сериала «Чернобыль» Игорь Кобрин умер на 73-м году жизни

Скончался советский и украинский режиссер, сценарист, продюсер игрового и документального кино Игорь Кобрин. Ему было 72 года. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на слова друзей и близких кинематографиста.

В киноиндустрии Кобрин работал много лет. После окончания школы он поступил во Львовский университет, а после окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. За свою карьеру он снял более дюжины картин. Одни из самых известных: «Чернобыль: Два цвета времени», «Чудеса в Гарбузянах», «Мария» и другие.

Известно, что не стало режиссера 10 декабря. Однако причину смерти его родные озвучивать не стали.

Ранее на 83-м году жизни скончалась ведущая радио «Маяк» Людмила Швецова. Она была найдена мертвой в квартире на Юрловском проезде в Отрадном районе Москвы.

Также недавно умерла 72-летняя народная артистка СССР Татьяна Таякина. Причина кончины не уточнялась.