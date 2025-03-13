Его песни исполняют десятки звезд: умер автор композиций из индийских фильмов Харбанс Джанду

Скончался автор песен из индийских фильмов Харбанс Джанду. Детали его смерти не приводятся. Известно лишь, что писатель ушел из жизни в окружении близких, передает BizAsia.

Джанду считается именитым индийским автором песен, особенное внимание он уделял пенджабской музыке. Автор стал популярным относительно быстро. Уже через восемь лет он обошел по полярности более 50 конкурентов.

Десятки звезд пенджабской музыки исполняют композиции Харбанса. За вклад в музыкальную культуру его неоднократно награждали. Например, Джанду получил премию UK Asian Pop Awards как лучший автор текстов.

Ранее сообщалось о смерти участника популярнейшей в 1980-х группы Five Star Стедмана Пирсона. Ему было 60 лет.