На 70-м году жизни умер режиссер фильма «Экипаж» и «9 рота» Юрий Коротков

На 70-м году жизни умер режиссер фильмов «Экипаж», «9 рота» и «Стиляги» Юрий Коротков. Об этом сообщила журналистка Арина Бородина в своем Telegram-канале.

Девушка уточнила, что в июне этого года сценарист бы отпраздновал юбилей, ведь ему могло бы исполниться 70 лет. Однако причина смерти пока неизвестна.

«Короткова любили все, кто с ним пересекался в мире кино и вместе работал. Мои соболезнования всем, кто знал и дружил с Юрием Коротковым. Замечательные истории он писал для кино. Вечная память», — сообщила Бородина в личном блоге.

Напомним, что Юрий Коротков родился 10 июня 1955 года в республике Коми. Он окончил Литературный институт имени Горького, а позже мастерскую Семена Лунгина.

Юрий стал автором сценариев к более чем 40 фильмам. Самыми знаменитыми его работами являются такие проекты, как «Авария — дочь мента», «Страна глухих», «Стиляги», «9 рота», «Экипаж», «А зори здесь тихие…», «Пять невест», «Время первых» и другие. Однако Коротков не раз признавался в том, что любит свою работу над «9 ротой» Фёдора Бондарчука.

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