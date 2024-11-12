Скончался актер из «Врага народа» Манодж Митра

Ушел из жизни индийский актер Манодж Митра. Об этом пишет издание Hindustan Times.

85-летний артист умер около девяти часов утра в одной из больниц Калькутты. Причиной смерти стали возрастные проблемы со здоровьем.

Манодж Митра появился на свет в 1938 году. Актер получил степень магистра философии в Университете Калькутты, однако решил полностью изменить жизнь, когда его приятели основали театральную труппу.

Артист снимался с 1980-х, а его фильмография насчитывает сотни картин, где он, как правило, исполнял роли антагонистов или выступал в комических образах. Наиболее известной картиной с его участием является кинолента 1989 года «Враг народа».

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