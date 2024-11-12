Умер на 83-м году жизни заслуженный артист России Георгий Асатиани

Умер актер Георгий Асатиани, сын народного артиста СССР Георгия Асатиани. Информация о кончине знаменитости появилась на портале «Кино-театр.ру».

Сервис сообщил, что заслуженного артиста России не стало 11 ноября. Причина смерти, а также обстоятельства не уточняются.

Отметим, что Георгий окончил Саратовское театральное училище имени Слонова и посвятил свою жизнь театру. Он выступал в Тбилисском ТЮЗе и Алтайском театре драмы. За годы карьеры сыграл более двухсот ролей. Зрители видели его в спектаклях «Обыкновенная история», «Ромео и Джульетта», «Молодая гвардия», «Маленькие трагедии» и многих других.

Георгию Асатиани было на момент смерти 82 года. Близкие актера пока никак не прокомментировали новости о его кончине. К слову, его брат Ираклий Асатиани тоже посвятил свою жизнь искусству. Он является режиссером.

Ранее ушел из жизни автор песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев. Ему было 94 года. Информацию подтвердил поэт Александр Правиков.