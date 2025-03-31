Опубликовано 31 марта 2025, 14:121 мин.
В возрасте 89 лет умер актер Ласло Мишке, известный по фильму про Дракулу
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Скончался венгерский актер Ласло Мишке – звезда фильма про Дракулу. Ему было 89 лет.
О смерти сообщает «Российская газета».
Мишке ушел из жизни 29 марта. Причины смерти не называются.
Актер театра и кино развивал карьеру в Венгрии и Румынии. Окончил театральный институт, и в 1966 году дебютировал на сцене. До актерства два года работал пастором.
Стал сниматься с 1970-го. Известные фильмы с его участием - «Маленький город», «Здесь не пройти», «Экспедиция» и другие. Самая знаменитая работа – картина «Господарь Влад» 1979 года, историческая драма рассказывает про Влада III «Дракулу» Цепеша.
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